Palermo, un autocarro si ribalta: traffico in tilt

Un autocarro si è ribaltato in via Belgio a Palermo. L'Anas ha temporaneamente chiuso al traffico un tratto dell'autostrada A29. Sono intervenuti la polizia stradale e i vigili urbani. Dal tir è fuoriuscito il carico di olio di palma sparso nel tratto dell'A29 nella carreggiata in direzione Palermo. Traffico in tilt e automobilisti costretti a imboccare lo svincolo per l'ospedale Cervello fino all'intervento della gru per la rimozione del mezzo pesante.