Nell'Agrigentino, cade da 80 metri: arbusti lo salvano

Un ragazzo di 27 anni di Sciacca (Ag) è stato salvato all'alba, dai vigili del fuoco e dalla Guardia costiera, dopo che era precipitato dal Belvedere delle Terme: da circa 80 metri d'altezza. Arbusti e vegetazione hanno attutito l'impatto. Il ragazzo è stato soccorso via mare dai militari della Guardia costiera che, con un gommone, sono giunti nel tratto di costa di Coda di Volpe. Impossibile, visto che si tratta di una zona impervia, provare a raggiungerlo via terra. Il ventisettenne è stato portato al porto e dunque in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato numerosi traumi.