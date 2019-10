Siracusa, cominciano i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Targia

Partono i lavori per il rifacimento della segnaletica orizzontale a Targia. Dal 04 al 08 novembre 2019, dalle ore 08:00 alle ore 14:00, in strada Targia, ex S.S. 114, nel tratto interposto tra Viale Scala Greca e la rotatoria di Contrada Spalla, il restringimento della carreggiata, al fine di consentire i lavori. Le disposizioni in un'ordinanza firmata dal dirigente del settore mobilità e trasporti del Comune di Siracusa