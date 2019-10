Siracusa, concluso il Meeting transnazionale della rete di città europee del progetto Urbatc ACTive NGOS

Si è conclusa la tre giorni del Meeting transnazionale della rete di città europee del progetto Urbatc ACTive NGOS all’Urban Center di Siracusa per sviluppare modelli di governance per la gestione condivisa di spazi di comunità.

Nella prima giornata, è stato dedicato ampio spazio alla riflessione sui modelli di gestione, con l’obiettivo di trasferire quello della Casa delle Associazioni di Riga (la capofila del Transfer network ACTive NGOs) alle altre realtà europee, che lo adottano e lo adattano elaborando differenti soluzioni in grado di soddisfare le diverse esigenze degli stakeholders.

La seconda giornata si è aperta con la visita alla rete di spazi messi a disposizione dal Comune di Siracusa per le attività delle Associazioni, la Casa dei Cittadini alla Mazzarrona, Officine Giovani nel quartiere Graziella ad Ortigia e l’Urban Center nella zona umbertina. È poi proseguita con il racconto del lavoro svolto dal gruppo ACTive NGOs di Siracusa e con le sfide lanciate ai partner europei per coinvolgerli in una sessione di confronto sulle questioni, condivise da molte realtà, che devono essere risolte per adattare il modello di Riga.

“E’ stata un ‘esperienza di grande ispirazione” - ha dichiarato il sindaco Francesco Italia, che ha dato il benvenuto ai partecipanti provenienti dalle 5 città europee partner del progetto