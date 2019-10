Siracusa, miasmi: l'Organizzazione Siciliana Ambientale presenta denuncia in Procura

Fabio La Ferla, Presidente dell'Organizzazione Siciliana Ambientale, ha depositato in Procura a Siracusa una denuncia - querela per molestie olfattive.

Questo passaggio arriva in un periodo in cui le “puzze” continuano a disturbare i cittadini di Priolo, Melilli, Augusta e Siracusa Nord. La denuncia è stata firmata anche dagli esponenti del consiglio direttivo di OSA, da soci e cittadini.

"Noi residenti nel territorio dei Comuni di Siracusa, Floridia, Melilli e Priolo Gargallo - spiega il presidente dell'Organizzazione Siciliana Ambientale - percepiamo da diversi anni, ripetutamente e in via persistente, quasi tutti i giorni, immissioni odorigene moleste e disturbanti, identificabili con l'odore di uova marce e, comunque, con l'odore di gas. Questi eventi - insiste La Ferla - sono stati segnalati, in più occasioni, a diverse autorità amministrative (Arpa Sicilia, Dap di Siracusa ecc), forze di polizia) L'esposizione a tali immissioni disturbanti ha spesso cagionato a noi esponenti effetti "acuti" sulla salute destando un esteso senso di allarme nella popolazione residente".