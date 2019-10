Floridia, parte oggi il Memorial Antonio Intagliata

Diciannove società, 62 squadre, 700 bambini coinvolti. Sono i numeri della quarta edizione del Memorial Antonio Intagliata organizzato dall' ASD Mediterranea Floridia scuola calcio Elite. La kermesse calcistica giovanile prenderà il via oggi pomeriggio, dalle 15, e si svolgerà fra l' Arena Mediterranea di via Kennedy in contrada Marchesa, e il centro sportivo Maracanà di via Crispi a Floridia. Fino a domenica 3 novembre in campo le categorie primi calci, piccoli amici, pulcini ed esordienti.

" Vogliamo ancora una volta ricordare, un giovane, un amico e atleta apprezzato da tutta la comunità floridiana come Antonio Intagliata, troppo presto strappato all' affetto dei suoi cari - commenta il presidente della Mediteranea Salvo Giliberto - questa manifestazione assume un'importanza rilevante nella storia della nostra città perché anno dopo anno è cresciuta e perché nei quattro giorni di gara vedrà la presenza di migliaia di persone".