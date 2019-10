Eurialo, Under 16 e 14 vincono al tie-break

Doppia vittoria al tie-break per le squadre giovanili dell’Eurialo. La compagine under 16 ha esordito in campionato superando 3-2 in trasferta la Fitness Solarino, mentre quella under 14, martedì pomeriggio ha ottenuto la prima vittoria (dopo la sconfitta del debutto a Pozzallo) contro la Virtus Floridia. Soddisfatto il tecnico Salvo Drago, che allena entrambe le compagini.

L’under 18, dopo la vittoria all’esordio contro l’Augusta, giocherà la seconda partita lunedì a Modica con l’Ermelik alle 19,30. A guidare la squadra dalla panchina sarà Daniela Cianflone.