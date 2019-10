Siracusa, imbrattato muro di cinta della Porta Urbica: Grienti "L'Amministrazione intervenga"

Atto vandalico in Ortigia. A denunciarlo è l'ex consigliere di circoscrizione, Raffaele Grienti, il quale segnala una scritta sul muro di cinta della Porta Urbica in via XX Settembre, proprio all’ingresso del centro storico.

Proprio la Porta Urbica avrebbe bisogno di essere manutentata, dice Grienti, a partire dalla potatura delle erbe e la pulizia interna.

"Chiedo alla giunta comunale - afferma Grienti - di intervenire al più presto. Inoltre, sarebbe importante effettuare una mappatura dei palazzi e più in generale dei siti di valenza storica deturpati dal tempo o vandalizzati da scritte e graffiti, sulla falsa riga di quanto fece l’allora assessore Scrofani nel 2016, quando ordinò la pulizia delle facciate dell’ex cine teatro Verga, del parcheggio Talete, di Palazzo Montalto e di San Giovannello. Nelle aree più importanti inoltre, dovrebbero essere installate telecamere e fototrappole. Solo così, infatti, potrebbero essere repressi comportamenti contrari al senso civico."