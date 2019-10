Canicattini Bagni, sospesa la raccolta differenziata “porta a porta” dei rifiuti per l'1 novembre

Non sarà effettuato il servizio di raccolta differenziata porta a porta, a Canicattini Bagni, giorno 1 novembre che riprenderà regolarmente il 4 novembre.

In via del tutto eccezionale Sabato 2 Novembre 2019 con la regolare raccolta dell’umido, vista la loro specificità, verranno raccolti anche pannolini e pannoloni solo se inseriti in sacchi trasparenti per renderne visibile il contenuto.