Canicattini Bagni, presentata richiesta di finanziamento per la creazione di “parchi gioco inclusivi”

E' stata presentata dal Comune di Canicattini Bagni, alla Regione siciliana, la richiesta di finanziamento per la creazione di “parchi gioco inclusivi” negli spazi di Piazza Borsellino e della Villa comunale.

Il progetto ha un importo di 50.000 euro oltre 38.230,29 per contributi figurativi per progetto socio assistenziale delle famiglie e diversamente abili.

"La presenza di parchi gioco inclusivi in città - ha sottolineato il Sindaco Miceli - accrescerà i processi di socializzazione, attraverso le attività ludico-ricreative, dei bambini e dei ragazzi con disabilità o in situazioni di difficoltà o svantaggio, ma anche degli adulti che di loro si occupano. Poterli realizzare, aggiungendosi agli altri interventi inclusivi che già da tempo abbiamo avviato nella nostra città, vuol dire accrescere la partecipazione sociale alla vita della comunità, nessuno escluso. Nella progettazione di parchi gioco inclusivi, pertanto, abbiamo tenuto conto del principio secondo cui l’inclusività nelle aree per il gioco dei bambini non si realizza installando dei “giochi speciali” simili ai giochi regolari, ma “adattati”, per soddisfare le esigenze delle persone disabili."