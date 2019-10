Siracusa e Pachino, eseguite due espulsioni di stranieri

Due espulsioni di cittadini extracomunitari irregolari eseguite dalla Polizia di Stato, una a Pachino e l'altra a Siracusa.

La prima, emessa dal Prefetto, nei confronti di un 25enne, di origine marocchina, irregolare sul territorio nazionale da 5 anni. I poliziotti di Pachino lo hanno fermato alla guida di un mezzo, privo di patente e senza alcun documento di circolazione. Per questo è stato sanzionato amministrativamente.

Il giovane, inoltre, è stato denunciato perché irregolare sul territorio nazionale e già destinatario di un provvedimento di espulsione.

Dopo la convalida dell'esecuzione del provvedimento emesso dal Questore, il 25enne marocchino è stato rimpatriato nel suo Paese di origine con un volo da Catania.

Nel capoluogo un nigeriano di 34 anni, già indagato per resistenza a pubblico ufficiale, percosse, lesioni personali, minacce e violazione di domicilio, è stato ristretto nel C.P.R. di Caltanissetta "Pian del Lago", così come disposto dal Servizio Immigrazione del Ministero dell'Interno. L'uomo si er recato al'Ufficio Immigrazione per rinnovare il permesso di soggiorno.