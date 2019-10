Augusta, blitz in un supermercato: scoperti 9 lavoratori in nero. In 2 percepivano il reddito di cittadinanza

Nove lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di finanza in un supermercato di Augusta. Di questi due percepiscono il reddito di cittadinanza.

Secondo quanto rilevato dai militari della Fiamme gialle, ad offrire agli ultimi due lavoratori un’occupazione, nonostante fossero beneficiari del sussidio, è stato il titolare dell’esercizio commerciale al quale sono stati mossi rilievi di natura amministrativa che prevedono la procedura di irrogazione della “maxi-sanzione”.

All'arrivo nell'esercizio commerciale i lavoratori stavano svolgendo le rispettive mansioni e indossavano i rispettivi abiti da lavoro.

I successivi approfondimenti dei dati incrociati con quelli contenuti nelle banche dati in uso alla Finanza hanno fatto emergere l’impiego in nero per nove dei dieci lavoratori presenti e la percezione, da parte di due di loro, del reddito di cittadinanza.

I due sono stati segnalati all’Inps, che procederà per la decadenza o revoca del beneficio, oltre che all'autorità giudiziaria.