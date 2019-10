Accordo Fca-Psa, al lavoro per formare la nuova società

La conferma ufficiale è arrivata: il matrimonio tra Fca e Psa è allo studio.

"Fca e Psa - annunciano in una nota congiunta le due società - progettano di unire le forze per creare un leader mondiale in una nuova era della mobilità sostenibile".

Il nuovo gruppo che nascerà dalla fusione sarà controllato al 50% dagli azionisti del gruppo Psa e al 50% dagli azionisti di Fca.

Il consiglio di amministrazione della società sarebbe composto da 11 membri: 5 saranno nominati da Fca (incluso John Elkann) e 5 nominati da Psa (inclusi il senior independent director e il vicepresidente). Nel board ci sarà anche il ceo Carlos Tavares che avrà un mandato iniziale di 5 anni.

Prima del perfezionamento dell'operazione Fca distribuirebbe ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro e la propria partecipazione in Coma. Peugeot distribuirebbe ai propri azionisti la partecipazione del 46% in Faurecia.