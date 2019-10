Siracusa, Lo Curzio: "Via la gru dal Palazzo della ex Provincia"

Avviato l'iter per smantellare la gru dal palazzo storico dell'ex Provincia di Siracusa di via Malta. Lo riferisce il consigliere comunale di Progetto Siracusa, Curzio Lo Curzio. I lavori si sono conclusi nel 2017, ma la gru si trova ancora nel cortile del palazzo.

“E' stato dato mandato alla ditta appaltatrice Roccasalva per smantellare la gru e questa ha manifestato, finalmente, l'impegno fattivo con il Libero Consorzio, assicurando di occuparsi di tutti i permessi necessari da ottenere dal settore Mobilità e Trasporti. Per il ponteggio - aggiunge - è stato assicurato che si procederà con una fideiussione assicurativa.