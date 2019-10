Siracusa, bonifica e diserbo in più punti della città: pulita la Chiesa del Cimitero

Continuano le operazioni di pulizia, bonifiche e diserbo in più punti della città. Ieri e oggi dipendenti del Comune e personale Tekra al lavoro per bonificare micro discariche nella zona nord della città.

Effettuato il diserbo in via Grotticelle, Forlanini, Franca gianni, Epipoli, via monte bianco, inizio villaggio Miano.

Lavaggio in corso alla Chiesa del Cimitero. A darne notizia l'assessore all'Ambiente Andrea Buccheri