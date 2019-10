Nel Siracusano, approvati interventi per la S.P. 7 e la S.P. 3

Via libera in commissione bilancio all'Ars all'intervento di miglioramento del livello di sicurezza e del piano vario che interessa la S.P. 7 “Cassaro – Cozzo Bianco – Buscemi” e il tratto Augusta – Villasmundo. A darne notizia è il deputato regionale del M5S, Stefano Zito.

Manca adesso solo il passaggio in giunta.

“Saranno stanziati 3 milioni e 900 mila euro per i lavori riguardanti la S.P. 7 e 500 mila euro per la S.P 3 - afferma Zito - gli interventi per la viabilità provinciale saranno finanziati grazie al “Patto per il Sud” e potrà essere ripristinato quel tratto stradale, la cui chiusura aveva inibito le vie d’accesso a molti centri e messo in ginocchio interi comprensori".