Siracusa, da oggi e fino al 2 novembre cimitero aperto dalle 8 alle 19

Oggi e nelle giornate del 1 e 2 novembre, il cimitero comunale di Siracusa resterà aperto, dalle 8 alle 19, con un servizio di illuminazione aggiuntiva per mezzo di torri faro. Saranno presenti i volontari per garantire assistenza a tutti i visitatori, non solo sanitaria.

Per gli spostamenti all’interno della struttura, oltre alla navetta, saranno disponibili delle biciclette che sarà possibile richiedere al cancello principale. Per raggiungere la struttura saranno garantite corse dei mezzi pubblici con partenza da piazzale Marconi ogni ora e da Belvedere e Cassibile con partenza ogni ora e mezza.

I visitatori con problemi di deambulazione potranno richiedere, contattando il numero 3291545894, di essere accompagnati direttamente dal proprio domicilio dai volontari.

L' 1 novembre alle 16, il Vescovo celebrerà la Santa Messa, la celebrazione sarà tenuta anche dal Vicario giorno 2 novembre alle 10,00.