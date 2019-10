Siracusa, sequestro penale di limoni spagnoli trattati con Imaxalil in un supermercato

Sequestro penale di 39 confezioni di limoni di origine spagnola, trattati con Imaxalil, in una nota struttura di vendita della Grande Distribuzione Organizzata, a Siracusa. A darne notizia è l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera. L'attività rientra nell'ambito dei controlli sui prodotti agroalimentari, messi in campo dalla Regione.

In azione gli ispettori del Corpo Forestale della Regione Siciliana, insieme agli ispettori dell'Ispettorato Centrale Repressione e Frodi. L'Imaxalil è un fungicida potenzialmente cancerogeno e nell'etichetta non era riportato che la buccia non è edibile.