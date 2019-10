Intossicazione da metalli pesanti nel Siracusano, i risultati a Striscia. VD

Ieri sera in onda a Striscia la notizia, su Canale 5, il nuovo appuntamento con “Ambiente Ciovani”, che vede come inviato il siracusano Leonardo Tiralongo, studente delle scuole medie e sindaco dei Ragazzi de capoluogo aretuseo. Il 13enne ha realizzazato la seconda puntata sull'intossicazione da metalli pesanti, una delle cause di alta incidenza tumorale e di casi di malformazioni congenite.

Nel servizio precedente Leonardo aveva raccontato come nell’area industriale di Siracusa l’inquinamento ambientale fosse tra i più alti d’Italia.

In collaborazione con medici specializzati e con l’ausilio dei ricercatori del polo dell’Università di Bari, Leonardo ha fatto analizzare una quarantina di campioni di capelli degli abitanti della zona, per verificare l’eventuale presenza di metalli pesanti e nel 38% dei campioni sono state trovate tracce di mercurio, nel 42% tracce di piombo e nel 70% tracce di alluminio. In alcuni campioni l’alluminio era 7 volte superiore ai livelli fisiologici e il piombo tra le 8 e le 12 volte.

Esistono le terapie chelanti che, attraverso l’utilizzo di sostanze vegetali e farmaci, danno la possibilità di bloccare questi metalli ed eliminarli dal corpo.