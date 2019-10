Floridia, i Carabinieri incontrano gli studenti dell'Istituto Volta

Nella mattinata di ieri alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Alessandro Volta” hanno incontrato i Carabinieri della Tenenza di Floridia per parlare di bullismo e della sua proiezione in campo elettronico, il cyberbullismo.

L’incontro di oggi rientra nel progetto di cultura e diffusione della legalità fra i giovani, promosso dal Comando Provinciale Carabinieri di Siracusa in collaborazione con gli istituti scolastici della provincia.

L’incontro è stato un momento di confronto e di approfondimento da parte degli studenti con i militari dell’Arma, durante il quale sono state poste numerose domande e dove i ragazzi hanno fatto altrettante riflessioni.

Ulteriori incontri con gli istituti scolastici sono previsti nei prossimi giorni e per tutto l’anno scolastico 2019-2020.