Siracusa, il programma delle celebrazioni del 2 e 4 novembre

Il 2 e il 4 novembre, occasione della commemorazione dei Defunti e della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate sono in programma delle manifestazione pubbliche.

Il 2 novembre alle 9,30 sarà deposta una corona al cimitero di guerra inglese e alle 10 sarà celebrata la santa mesa nella cappella del cimitero comunale.

Il 4 novembre, alle 9,30, dopo la deposizione di una corona al Pantheon, alle 10 presso il Piazzale della Capitaneria di porto di Siracusa si terrà la cerimonia militare alla presenza del viceprefetto, Romano e del contrammiraglio, Andrea Cottini, comandante del presidio militare di Augusta. Alla cerimonia parteciperanno gli alunni dell' istituto Falcone e Borsellino di Cassibile ai quali verrà consegnato il simbolo del tricolore, il coro degli alunni del Verga e una rappresentanza degli studenti del Corbino, del Nautico e dell'Istituto Federico di Svevia.

Il 4 novembre, in concomitanza con la manifestazione "Caserme aperte", sarà possibile visitare dalle 8,30 alle 17 la caserma dei Carabinieri di Ortigia, la Capitaneria di Porto di Siracusa e la tenenza della Guardia di Finanza di Noto. Vetrine celebrative saranno allestite fino al 9 novembre in Ortigia dalle Forze armate con uniformi e mezzi d'epoca.

Nell'occasione in sei saranno insigniti dell'onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica: sono Pasquale Quartarone, Giuseppe Veneziano, il Luogotenente Santo Parisi, il Mar. Magg. Antonino Valletta, il Luogotenente Angelo Pusello e il Luogotenente Angelo Rosa.