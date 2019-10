Canicattini Bagni, la giunta approva il progetto di realizzazione del CCR

Approvato dalla giunta comunale di Canicattini Bagni il progetto definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale, per la realizzazione del CCR, Centro Comunale Rifiuti, in Contrada Bagni, di fronte al Foro Boario, lungo la provinciale per Floridia.

Il progetto, d’importo complessivo di 639.783,03 euro, compresi i costi per le campagne di sensibilizzazione, partecipa all’avviso pubblico PO FERS Sicilia 2014/2020 - Asse 6.1.2 dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, per cui il Sindaco Miceli è stata autorizzata a richiedere il relativo finanziamento.