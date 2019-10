Maltempo, M5S: "I fondi per i Comuni colpiti ci sono"

"I fondi e le risorse a disposizione dei Comuni colpiti dal maltempo ci sono". Ad assicurarlo sono i deputati regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, Stefano Zito, Paolo Ficara, Giorgio Pasqua, Maria Marzana e Pino Pisani che lunedì 4 novembre, alle 11, saranno presenti nella sala convegni della sede distaccata dell’Ars a Catania, insieme con i sindaci dei comuni colpiti dalle alluvioni nel 2018 e Calogero Foti, capo della Protezione Civile regionale.

L'appuntamento di lunedì prossimo sarà quindi un'occasione utile per fare un focus su come intervenire sui territori, a partire dal ripristino delle infrastrutture e dei servizi. Ma sarà soprattutto un momento importante per parlare di prevenzione del rischio. "Con il piano Proteggi Italia - concludono - abbiamo messo in campo undici miliardi di euro per interventi contro il dissesto idrogeologico nel triennio 2019-2021, di cui 3 per il 2019. Somme che si aggiungono ai 3 miliardi, già in campo nello stesso triennio, per l'emergenza delle 17 regioni colpite dal maltempo nell'autunno scorso.