Siracusa, cambia la viabilità alla Pizzuta: via Monti diventa a senso unico

Inizieranno la prossima settimana i lavori per la nuova segnaletica stradale nell'area di via Luigi Maria Monti, alla Pizzuta.

Cambieranno i sensi di marcia per alleggerire i problemi di traffico dovuto alla presenza dei licei “Tommaso Gargallo” e “Luigi Einaudi”.

Le modifiche riguardano l'incrocio con le vie Guardo e Romano con l'istituzione del senso unico a partire da largo Guido Carnera in direzione e fino a largo Caduti del terrorismo. I mezzi che arrivano a via Monti dalle traverse laterali, se provenienti dalle vie Lo Surdo e Randone dovranno dare precedenza e poi svoltare a destra; se provenienti dalle vie Asbesta e Canonico Nunzio Agnello dovranno dare precedenza e poi svoltare a sinistra.

“L'obiettivo – afferma l'assessore Fontana – è di trasformare quel tratto di via Monti a senso unico di marcia così da ridurre gli incolonnamenti e agevolare il passaggio dei bus, sia di linea che quelli per il trasporto degli studenti. Faccio appello alla collaborazione delle famiglie - conclude l'assessore - un aiuto alla soluzione del problema potrebbe venire dall'uso dell'auto condivisa che nella nostra città è ancora poco diffuso”.