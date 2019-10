Siracusa, stava per abbandonare rifiuti speciali fuori città: denunciato

Un autocarro carico di rifiuti speciali è stato sequestrato e il conducente è stato denunciato.

Senza essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali”, l'uomo alla guida del mezzo effettuava, per conto terzi, attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali, provenienti, perlopiù, da un'autocarrozzeria: paraurti in plastica di autovetture, parabrezza, vetri e parti di ricambio d’auto.

Il conducente e proprietario dell’autocarro stava per abbandonare i rifiuti appena fuori dal centro abitato di Siracusa.