Siracusa, nuove adesioni al Pd: Marziano "Verso un partito inclusivo"

Radicare il Partito Democratico in tutti i Comuni. Questa la linea del segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, condivisa in un documento sottoscritto da Marco Fatuzzo, Roberto Fai, Pippo Ansaldi, Roberto De Benedictis Antonio Gelardi, Antonio Rotondo che lanciano un appello per una riunione di forze attorno e verso il Pd, “unica forza in grado di competere con le visioni divergenti di stampo sovranista” , attraverso un programma politico ed ideale che ritenga prioritari il superamento delle diseguaglianze sociali , le politiche attive del lavoro, l’attenzione alla istruzione e formazione, sanità ed ambiente .

"Ritengo che con queste personalità cittadine, e con altre , in particolare giovani e donne che negli negli tempi hanno manifestato un rinnovato interesse ad essere parte attiva di scenari politici, si possa fare un percorso comune per un partito non litigioso ma inclusivo." - commenta bruno Marziano, ex deputato regionale ed esponente del Pd