Canicattini Bagni, maltempo: rilevati danni per 450.000 euro

Ammonta a 450.000 euro la prima stima dei danni causati dalle piogge intense del 25-26-27 Ottobre scorsi a Canicattini Bagni.

Questo quanto riportato nella relazione redatta, su richiesta del Sindaco Marilena Miceli, dal Capo dell’Ufficio Tecnico comunale, Giuseppe Carpinteri, e presentata alla Regione Sicilia, Dipartimento della Protezione Civile, per la richiesta dei finanziamenti per gli interventi di ripristino.

Dei 450.000, 50.000 euro riguardano i danni subiti dalle abitazioni private.

I sopralluoghi su immobili comunali e su strade esterne e interne all’abitato hanno rilevato danni e infiltrazioni d’acqua alla Palestra comunale di Via Solferino, al depuratore comunale, al Palazzo Messina-Carpinteri, dove si trova la Biblioteca comunale, nell’edificio della Scuola Materna San Nicola, nell’edificio comunale di Villa Alagona, dove sono ospiatti gli Scout e l’Unitalsi, al Foro Borio e al campo per gli allenamenti, negli edifici privati a confine con il Campo sportivo comunale, nelle strade interne all’abitato urbano come Piazza XX Settembre, Via XX Settembre e il prolungamento di Via Umberto.

Danni anche lungo le strade extraurbane, sulla SP.14 “Maremonti”, la S.P. 74 e SP. 86, in molte condotte per il deflusso dell’acqua piovana, e non ultimo all’illuminazione pubblica in Via Mentana, Contrada Palombara, Via Dante Alighieri, alle telecamere del servizio di vigilanza pubblica, e alla rete elettrica con il distacco su tre cabine in Via San Nicola, Via Vittorio Emanuele - Piazza Borsellino e in Via Solferino.