Siracusa, rivoluzione nella raccolta differenziata: dal 2 dicembre avviata in tutta la città, cambia il calendario. VIDEOINTERVISTA

Mini rivoluzione della raccolta differenziata a Siracusa. Dopo i numeri al rialzo pubblicati nei giorni scorsi dal Comune di Siracusa, adesso si punta sempre più in alto.

Dal 2 dicembre, infatti, il servizio di raccolta differenziata porta a porta sarà esteso in tutta la città, comprese le zone balneari, con contestuale rimozione di tutti i cassonetti che ancora oggi sono sparsi per le vie cittadine.

A darne notizia, questa mattina, in sede di conferenza stampa il sindaco Francesco Italia, l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri, ed esponenti della ditta Tekra che gestisce il servizio di igiene urbana a Siracusa.

Cambia anche il calendario della raccolta che questa volta sarà uguale per tutti quartieri: diminuisce la frequenza della raccolta dell'indifferenziata, e aumenta quella dell'organico. Quest'ultimo, parliamo di utenze domestiche, sarà raccolto lunedì, mercoledì, e venerdì; mentre l'indifferenziato solo il giovedì. Completano la settimana carta, plastica e vetro che saranno raccolti rispettivamente sabato, martedì e sabato.

Il ritiro dei rifiuti ingombranti e raee sarà sempre gratuito e a domicilio, dietro prenotazione al numero verde 800193750. Pannolini, pannoloni e traverse saranno raccolti il giovedì, ma è possibile chiedere ritiri supplementare anche per il lunedì e venerdì. Su prenotazione anche sfalci e potature nella giornata di mercoledì.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche, invece, ci saranno due calendari: uno per Ortigia ed un altro per gli altri quartieri.

La scelta di diminuire la frequenza dell'indifferenziata è volta ad incitare il cittadino a differenziare.

Per quanto riguarda il ritiro dei mastelli, questo sarà possibile non solo alla Circoscrizione di via Italia, ma si sta provvedendo anche ad installare un punto di ritiro presso la sede della Protezione civile in via Elorina.

L'avvio del nuovo servizio sarà preceduto da una campagna di comunicazione realizzata da Comune di Siracusa e Tekra con manifesti, locandine, inserzioni pubblicitarie e supporti radio, web e social. “La differenza la fai Tu! Per farla crescere non servono eroi, servi Tu” è lo slogan che accompagnerà tutti i supporti informativi che i cittadini potranno scaricare a partire da oggi dal nuovo sito www.siracusadifferenzia.it e dalla nuova Pagina Facebook dedicata “Siracusa Differenzia”.