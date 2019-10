Noto, raccolta differenziata: modifiche per l'1 e 2 novembre

E' stato modificato il calendario per il conferimento dei rifiuti nelle giornate dell'1 e 2 novembre: venerdì 1 novembre, giorno di Ognissanti, il servizio sarà sospeso. Il ritiro dei rifiuti indifferenziati, previsto da calendario ogni venerdì, sarà però recuperato l’indomani, sabato 2 novembre. Lo stesso giorno in cui saranno ritirati anche i rifiuti conferiti come organico mentre, solo ed esclusivamente per questa volta, non saranno ritirati i rifiuti in plastica.

La raccolta della plastica riprenderà regolarmente lunedì assieme all’organico.