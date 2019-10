Siracusa, controlli interni: Mangiafico "Ancora lacune nel secondo questionario"

Siracusa lacunosa su due controlli interni curati dalla sezione autonomie locali della Corte dei Conti.

Ad evidenziare il problema è il vicepresidente del Consiglio comunale, Michele Mangiafico: "Oggi - scrive - scade il termine per la consegna dei questionari alla Corte dei Conti per il 2018. Il Comune ha adempiuto all’obbligo di trasmissione del questionario, ma l’Amministrazione resta priva di alcuni dei controlli che è invitata a realizzare".

Mangiafico, in particolare, si sofferma sul controllo delle attività delle partecipate e sulla periodica relazione di queste ultime agli organismi istituzionali e sulle performance di ogni ufficio rispetto ai servizi che eroga.

"Ci risulta - afferma Mangiafico rispetto al primo punto - che il Comune di Siracusa vanti un credito di 1,5 milioni di euro dall’Ato idrico verso il quale sarebbe opportuno intraprendere un’azione giudiziaria per ricevere le somme vantate. Inoltre Area Marina Protetta e Consorzio Universitario Archimede ci risultano indietro sull’approvazione dei bilanci, sulla loro trasmissione al Consiglio comunale e sulla relazione delle attività svolte".

Rispetto poi al grado di soddisfazione dell’utenza sui servizi erogati dagli uffici comunali, il consigliere fa rilevare che non c’è un’organizzazione che testi questo aspetto, in particolare per i servizi domanda individuale (strutture sportive, asili nido, mense scolastiche). "E’ una sfida ineludibile per la città di Siracusa, su cui sarebbe opportuno almeno cominciare a guardare come fanno gli altri".