Siracusa, via Francesco Crispi: cambiano i sensi di marcia nella zona del cantiere

Nuovo cambio dei sensi di marcia a partire da domani nella zona del cantiere per la riqualificazione di via Francesco Crispi.

E' stata emessa un'ordinanza che stabilisce di percorrere il tratto iniziale di corso Umberto in senso opposto rispetto al solito, cioè da piazzale Marconi in direzione della stazione ferroviaria. I lavori, infatti, da giovedì si sposteranno su via Crispi, che sarà chiusa, e la nuova organizzazione del traffico, in coincidenza con la Festività dei defunti, consentirà di raggiungere più agevolmente il cimitero.

Inoltre, nel tratto di corso Umberto interessato dal provvedimento potranno circolare solo i mezzi con pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate (tranne quelli del traffico locale), e via Crispi, dal piazzale della Stazione, potrà essere percorsa in senso inverso rispetto a quello attuale con obbligo di svolta a destra su via Marsala, dove sarà invertito il senso di marcia.

Infine, i mezzi diretti a piazzale Marconi che percorrono viale Ermocrate dovranno obbligatoriamente immettersi su via Rubino e, contestualmente, sarà chiusa al traffico la via Albania per lavori sulla rete fognaria.

Restano invariate le misure adottate per gli autobus del trasporto pubblico.