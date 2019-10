Siracusa, la Cattedrale compie 25 secoli: aperte le celebrazioni

La Cattedrale di Siracusa compie 25 secoli e ieri sera sono state aperte le celebrazioni per commemorare l'evento.

La Cattedrale è stata costruita nel 480 a.C. con l’edificazione del tempio di Atena. Ieri, sul sagrato del Duomo, una breve performance dei giovani dell'Accademia d'arte del dramma antico: protagonisti dell'esibizione gli studenti del secondo e terzo anno, che hanno proposto un inno omerico ad Atena e il discorso di Atena ai cittadini sull'istituzione dell'Aeropago tratto da “Eumenidi” con la regia di Francesco Randazzo.

E' seguita la proiezione in video mapping, sullo stesso monumento, dell'immagine del tempio così com'era in origine.

Il video mapping è stato realizzato con tecnologie avanzate dalla Gobo Service in collaborazione con IBAM (Istituto per i beni archeologici e monumentali) del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche), responsabile scientifico Francesco Gabellone (progetto PON Energia). La ricostruzione virtuale dell'antico tempio sarà ripetuta ogni sera fino al 10 novembre. Il progetto è stato realizzato a titolo gratuito per il Comune.