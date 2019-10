Siracusa, slitta all'8 novembre la discussione sul Bilancio consuntivo 2018: si devono integrare 2 giudizi dei revisori dei conti

Il conto consuntivo 2018 sarà discusso dal consiglio comunale l'8 novembre alle 18.

Lo ha deciso ieri sera l'Aula, approvando a larga maggioranza una proposta di Salvatore Castagnino.

La richiesta del consigliere, nella veste di presidente della commissione Bilancio, per consentire ai revisori dei conti di aggiornare la loro relazione con il parere sui fondi assegnati a sei associazioni, il 31 dicembre dello scorso anno, attraverso il fondo di riserva del sindaco.

I revisori avevano dato sul consuntivo, dopo i controlli effettuati a campione, un giudizio positivo. Successivamente, però, la commissione Bilancio ha chiesto un parere specifico sui contributi alle associazioni; su questo punto i revisori si sono espressi negativamente, ritenendo la procedura non rispettosa del Testo unico sugli enti locali. Da qui la necessita di integrare i due giudizi, cosa che avverrà nei prossimi giorni.

Prima del voto, in sede di pregiudiziali, la medesima questione era stata sollevata anche da Michele Mangiafico che, inoltre, aveva contestato l'assenza dall'aula di molti assessori.

Cetty Vinci, invece, aveva posto due pregiudiziali: una per l'assenza dagli atti dei bilanci delle società partecipate; l'altra per delle incongruenze contabili sui debiti fuori bilancio dovuti a sentenze definitive.

Nella fase preliminare erano intervenuti Giuseppe Impallomeni, che aveva criticato l'Amministrazione per non avere fornito documentazioni agli autori della classifica sull'ecosistema urbano recentemente pubblicata dal “Sole 24 Ore”; e Mauro Basile che ha lamentato la non disponibilità di una sede fissa in cui tenere i lavori consiliari (nell'aula “Elio Vittorini” sono in corso dei lavori) e l'inerzia della Giunta sui danni subiti dall'impianto tensostatico di Belvedere, a causa del maltempo, e che "priva i giovani della frazione di uno spazio per fare sport".