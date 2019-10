Canicattini Bagni, commemorazione defunti: trasporto gratuito per il cimitero

Dalle 8 alle 18 dei giorni 1 e 2 novembre, in occasione della commemorazione dei defunti, il Comune di Canicattini Bagni mette a disposizione i servizio di trasporto gratuito per il cimitero

Il pulmino dei Servizi Sociali transiterà, come ogni anno, per le vie XX Settembre, via Vittorio Emanuele e via Garibaldi, con le stesse fermate previste dal servizio trasporto Ast.

Giorno 2 Novembre 2019, come da tradizione, alle ore 16:00 verrà celebrata la Santa Messa all’Altare del nuovo Cimitero.