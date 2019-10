Canicattini Bagni, refezione scolastica: entro il 15 Novembre la presentazione della domande

C'è tempo fino al 15 Novembre 2019 per presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione, presso la Biblioteca comunale in via XX Settembre 36, o trasmesse via email pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it le domande per usufruire del servizio di Mensa Scolastica per la Scuola Materna Statale del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” della città, nei tre plessi Garibaldi, Mazzini e San Nicola, per l’a.s. 2019-2020.

Previsto anche per l’anno scolastico 2019-2020, da parte degli utilizzatori del servizio, un contributo sul costo di ogni singolo pasto consumato al reddito della famiglia, individuato in funzione del valore Isee.

Il modulo della domanda può essere ritirato presso l’Ufficio Pubblica Istruzione o scaricato, dal sito del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Uffici e Provvedimenti” sezione “Pubblica Istruzione e Università” o dal menù “Atti e Documenti” sezione “Avvisi e Domande”.