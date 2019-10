Siracusa, premiati dal Questore alcuni Agenti di Polizia per l'impegno profuso

Si è tenuta questa mattina, nella sala stampa della Questura di Siracusa, una breve cerimonia durante la quale il Questore Gabriella Ioppolo ha consegnato dei premi ad alcuni Agenti della Polizia di Stato che durante l’anno in corso si sono particolarmente distinti in operazioni di polizia, per il grande impegno profuso e l’abnegazione dimostrata nell’espletamento del servizio.