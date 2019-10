Siracusa, Vinciullo-Castagnino-Alota-Basile: "Asili nido ancora chiusi"

Tornano sull'argomento asili nido, ancora chiusi, Vincenzo Vinciullo insieme ai Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile (gruppo consiliare Siracusa Protagonista).

I quattro incitano "l’Amministrazione Comunale ad attivarsi con l’urgenza del caso per aprire gli asili nido, ricordando che, a nostro parere, il bando va ritirato in autotutela per evitare che, anche in questo caso, venga bocciato dal TAR. - si legge nella nota a firma di Siracusa Protagonista - Lascia alquanto stupefatti leggere di introduzione di criteri volti a premiare le “maggiori quantità prestazionali” già ampiamente contestate dall’ANAC, quanto soprattutto il fatto che i costi orari per il personale siano inferiori al CCNL delle Cooperative Sociali, creando così il rischio di pagare le operatrici ad un prezzo inferiore ai costi previsti per i lavoratori, dalle tabelle ministeriali del maggio 2013."