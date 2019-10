Siracusa, cocaina nascosta in doppi fondi di lattine: arrestato presunto pusher floridiano. Percepiva reddito di cittadinanza

E' stato fermato ad un posto di blocco della Guardia di Finanza a Siracusa, a bordo dell'autovettura di lusso Porsche Macan di sua proprietà, ed è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro contante, senza fornire una valida giustificazione.

Da qui è scattata la perquisizione domiciliare in casa del floridiano N.P., 41 anni, portate a termine grazie anche al supporto di “Aquila”, cane antidroga dal fiuto infallibile.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute 327 dosi di cocaina, per un totale di 120 grammi, nascoste in doppi fondi di lattine di alcune bevande, più mille euro in contanti nascosti in parte all’interno della cappa della cucina. Tutto sequestrato dalle Fiamme gialle.

Le dosi erano pronte per lo spaccio e contraddistinte da confezioni di diverso colore, rosso e blu, in ragione del quantitativo richiesto dal “cliente”.

L'uomo è stato arrestato e tradotto al Cavadonna

Gli uomini delle Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento dei pusher.

L’operazione di servizio evidenzia il “carattere trasversale” dell’azione sviluppata nelle attività di servizio dalla Guardia di Finanza che, partendo dal monitoraggio delle autovetture di lusso, è pervenuta alla constatazione di ulteriori illeciti che incidono sulla spesa pubblica e minano legalità e sicurezza all’interno della città.