Siracusa, stasera in Aula il bilancio consuntivo 2018: 15 giorni per approvarlo altrimenti si rischia lo scioglimento del Consiglio comunale

Approda questa sera, in Consiglio comunale, alle 18, a Palazzo Vermexio, il bilancio consuntivo 2018. Si prevede una seduta molto calda per due motivi: da un lato perchè (proprio ieri) il documento è stato bocciato in commissione bilancio, e dall'altro perchè i tempi per l'approvazione sono molto stretti.

Il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2018, infatti, dovrà essere approvato nel termine massimo di 15 giorni dalla data fissata per la prima seduta del consiglio comunale, quindi entro il 13 novembre.

Se il consiglio dovesse bocciare il bilancio oppure sforare nei termini di approvazione, il commissario nominato ad acta provvederà, in via sostitutiva, a dare il via libera al documento (così come previsto dalla legge).

Previste anche sanzioni per il consiglio che non approva il bilancio consuntivo: "Il consiglio inadempiente viene sciolto e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento" - si legge all'articolo 109 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali.

"In aula sarà scontro su molti argomenti compresa la mancata vigilanza del presidente del consiglio sulla gestione del fondo così come previsto dell’articolo 18 comma 3 del regolamento di regolarità contabile" - aveva dichiarato proprio ieri Salvo Castagnino, consigliere di opposizione.

Ma un accordo si deve pur trovare perchè, se si vuole salvare il posto in Aula, il bilancio deve essere approvato (da sottolineare che rischia lo scioglimento il consiglio, non la Giunta e neanche il sindaco).

Bisogna ricordare che il sindaco Francesco Italia nel giugno del 2018 si è insediato senza maggioranza in consiglio comunale e dopo oltre un anno, e dopo tanti tentativi pare che sia riuscito nell'impresa (almeno stando alla scorsa votazione del bilancio di previsione).

Il problema è che si tratta di una maggioranza risicata, ma non solo. Proprio ieri pare che due consiglieri in quota Italia, La Mesa e Pantano, si siano astenuti durante la votazione in commissione. Questo sicuramente andrebbe ad aggravare un quadro già difficile.

Non solo, ma il dibattito sull'utilizzo del fondo di riserva del sindaco è già aperto da giorni, e anche su questo punto i consiglieri in quota Italia pare che abbiano posizioni contrastanti. Insomma, gli animi sono già caldi, stasera un voto per la salvezza?