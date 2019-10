Nuove tecnologie, Noto partecipa al progetto “Operazione Risorgimento Digitale”

Per la provincia di Siracusa è Noto la città scelta da Tim per il progetto “Operazione Risorgimento Digitale” da lanciare in tutte le 107 province d’Italia per favorire l’adozione delle nuove tecnologie. L'iniziativa è stata presentata questa mattina a Roma durante una conferenza stampa alla quale ha preso parte anche il sindaco Corrado Bonfanti.

Il progetto partirà proprio dalla Sicilia, da Marsala, l’11 novembre, e toccherà anche Bagheria (PA), Sciacca (AG), Enna, Niscemi (CL), Modica (RG), Noto (SR), Acireale (CT) e Milazzo (ME).

“Penso che Tim stia lanciando un progetto che passerà alla storia - commenta il sindaco Corrado Bonfanti - perché per la prima volta le difficoltà dei sindaci, in un mondo come il nostro sempre più digitale, trovano una mano tesa che fa ben sperare e rimette energia in circolo. I sindaci non sono più alla ricerca di aiuto, ma diventano strumento per aiutare una comunità che vuole crescere in conoscenze e capacità digitali per affrontare con più consapevolezza le sfide de terzo millennio”.