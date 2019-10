Siracusa, smaltimento illegale di rifiuti speciali: due denunciati

Stavano interrando in grandi fossati all'interno di un appezzamento di terreno di 2 ettari in c.da Dammusi, a Siracusa, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi tra cui: lastre di eternit, rifiuti da demolizione, legno, plastica e scarti vegetali.

In due sono stati sorpresi dalla Polizia provinciale mentre operavano con l’ausilio di macchine operatrici, un escavatore cingolato ed un autocarro.

Il loro intervento ha mutato lo stato dei luoghi, ed era finalizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali, per eludere i costi dovuti per il conferimento presso le discariche autorizzate.

L’area è stata posta sotto sequestro, mentre le due persone, committente ed esecutore materiale dei lavori, sono state denunciate alla Procura della Repubblica per smaltimento illegale di rifiuti speciali.