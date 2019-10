Priolo, siglato patto elusione nel settore edile

Siglato oggi il patto elusione nel settore edile tra il Comune di Priolo Gargallo, rappresentato dal Sindaco Pippo Gianni e gli enti bilaterali in edilizia, vale a dire i comitati di presidenza di OPT e Cassa Edile, espressione paritetica delle organizzazioni sindacali delle costruzioni territoriali (Feneal UIL, Filca Cisl e Fillea CGIL) e della Associazione provinciale dei Costruttori edili.

Tra gli obiettivi del Patto: rendere più efficace l’attività di monitoraggio della regolarità del settore edile; contrastare la concorrenza sleale e il dumping contrattuale; potenziare una sempre più stretta collaborazione fra gli Enti che rilasciano il Durc/Dol e le Istituzioni Pubbliche richiedenti la regolarità contributiva, sia per contrastare quanti operano eludendo gli oneri in tema di lavoro, di formazione e sicurezza sul lavoro ed anche per permettere agli Enti Pubblici di ottenere offerte congrue ed adeguate da parte delle Imprese;

Il Comune di Priolo si impegna a comunicare al sistema bilaterale delle costruzioni e, in particolare, alla Cassa Edile Siracusana, tutte le pratiche edilizie allo scopo di incrociare i dati essenziali alla verifica della regolarità.

Insieme istituiranno un “comitato tecnico permanente” per la creazione di un sistema informatico condiviso e aperto.