Siracusa, servizi informatici del Comune: la consigliera Barbagallo va avanti sulla richiesta di annullamento della gara

Trasformerà l'interrogazione presentata al Question time sulla richiesta di annullamento della gara sulla gestione de servizi informatici del Comune, in un atto di indirizzo o in una raccomandazione.

Lo annuncia la consigliera Federica Barbagallo che motiva la sua richiesta con la necessità di applicare la clausola di salvaguardia per il personale assunto.

“Il Comune - dichiara Barbagallo - non ha ritenuto di annullare la gara facendo riferimento alla esiguità dei fondi disponibili e alla sentenza 2098 del 2017 emessa dal Consiglio di Stato, che si basa sulle linee guida n.13 dell’ANAC che fanno riferimento al DL 50 del 18/04/2016, il Codice dei contratti pubblici. Questo rendeva facoltativa l’applicazione della clausola di salvaguardia dei lavoratori per i servizi di natura intellettuale. Questo Decreto, però - conclude - sia stato superato dal decreto correttivo, che rende di fatto obbligatoria l’applicazione della clausola di salvaguardia dei lavoratori anche a questa tipologia di attività".