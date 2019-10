Siracusa, ricostruzione virtuale del vecchio tempo di Atena: gli alunni dell'Inda aprono l'evento

Un restauro virtuale delle mura della Cattedrale di Siracusa, una ricostruzione virtuale del vecchio tempo di Atena, un viaggio nel tempo lungo 2500 anni attraverso una tecnologia originale e innovativa.

L'appuntamento, rimandato la settimana scorsa a causa del maltempo, è per domani 29 ottobre a partire dalle 18.

Prima della Gobo mapping sono previsti gli interventi di Mons Salvatore Marino, docente Istituto San Metodio, Giuseppe Voza, Soprintendente emerito Siracusa, e Don Umberto Bordoni direttore scuola Beato Angelico di Milano.

Ad aprire le celebrazioni per il venticinquesimo centenario dell’edificazione del tempio di Atena, oggi la Cattedrale della città gli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico della Fondazione Inda, i quali metteranno in scena una breve performance in un momento di grande importanza per Siracusa, rinnovando così lo stretto rapporto tra l’Accademia e la città.