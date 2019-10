Cassaro, oltre 1 milione per interventi di riqualificazione dell’area urbana

Solo il Comune di Cassaro, per quanto riguarda la provincia di Siracusa, potrà beneficiare dei fondi Poc 2014-2020. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale

Il progetto finanziato, dal titolo “Thapsos Megara – Hyblos Tukles” riguarda “Interventi di riqualificazione dell’area urbana mediante il recupero del Palazzo Micieli da destinare a sede per la promozione del turismo e per la valorizzazione dei siti monumentali, archeologici ed etnoantropologici del territorio comunale” per un costo complessivo di 1.070.000,00 euro.