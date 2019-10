Siracusa, la commissione consiliare boccia il bilancio consuntivo 2018

La commissione bilancio boccia, all'unanimità, il bilancio consuntivo 2018.

A darne notizia il consigliere comunale, Salvo Castagnino, il quale spiega: "I revisori richiamano anche una sentenza del TAR di Lecce. In aula sarà scontro su molti argomenti compresa la mancata vigilanza del presidente del consiglio sulla gestione del fondo così come previsto dell’articolo 18 comma 3 del regolamento di regolarità contabile".

Il consiglio torna in Aula domani proprio per discutere del consuntivo