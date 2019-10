Rosolini, morte Giuseppe Cappello: proclamato il lutto cittadino

E' stato proclamato, per oggi, il lutto cittadino a Rosolini, cittadina di origine di Giuseppe Cappello, il 52enne agente di Polizia penitenziaria travolto dalla piena del fiume Tellaro e annegato in mezzo al fango nella tarda serata di venerdì.

In segno di cordoglio e partecipazione al dolore della famiglia Cappello, l’esposizione delle bandiere sarà a mezz’asta negli edifici pubblici. Il Comune invita inoltre, i titolari di attività commerciali, ad abbassare le saracinesche dalle ore 15:30 alle ore 18:00, in segno di lutto.

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15,30 in Chiesa Madre.

Sulla morte dell'uomo la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo.