Palazzolo Acreide, finanziato un cantiere di lavoro per la Parrocchia San Michele Arcangelo

La Regione siciliana ha emanato il decreto con il quale si autorizza l’istituzione di un Cantiere di Lavoro per 9 lavoratori, per la durata di 122 giorni, avente ad oggetto la “Manutenzione straordinaria della Chiesa di San Michele Arcangelo”, nel Comune di Palazzolo Acreide, per l’ammontare complessivo di 122.422,92 euro. Lo comunica Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale