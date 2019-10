Consegnato l'Oscar alla carriera alla regista Lina Wertmuller

Oscar alla carriera per Lina Wertmuller a Los Angeles ai Governors Award dell'Academy. La regista, 91 anni, ha scherzato con Isabella Rossellini sul palco provocatoriamente in viola davanti alla regista evidentemente superstiziosa che ha fatto più volte il gesto delle corna. A presentare il riconoscimento alla prima donna che nel '76 venne candidata per l'Oscar alla regia, le colleghe Greta Gerwig e Jane Campion. Poi sul palco, a sorpresa e a farle festa, la Rossellini e Sophia Loren.