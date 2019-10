Siracusa, tennis in piazza: un centinaio i piccoli partecipanti

Un centinaio di bambini, racchetta in mano, si sono divertiti questa mattina sui 4 campi da minitennis montati in via Basento, nella zona di Piazza Adda.

Soddisfatto l’assessore allo sport Andrea Buccheri: “Abbiamo dato - afferma - la possibilità a tanti bambini di giocare in una zona centrale della città, dove sono accorsi per vederli tanti parenti e amici. E’ stata una giornata all’insegna del sano divertimento per una manifestazione che merita di essere replicata”.

Non solo tennis, però, perché l’idea dell’assessore è di dare la possibilità anche alle altre federazioni sportive di approfittare dello spazio di piazza Adda. “La ritengo – spiega – la zona più adatta per esibizioni sportive anche di società che praticano i cosiddetti sport minori che sono sempre alla ricerca di visibilità”.